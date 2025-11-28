Hong Kong arresta a 8 personas por incendio que ha dejado 128 muertos

La Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong arrestó a ocho personas vinculadas al incendio del complejo Wang Fuk Court que ha dejado al menos 128 fallecidos y alrededor de 200 personas que siguen desaparecidas.

El fuego comenzó el pasado miércoles en el distrito de Tai Po y se propagó por los ocho rascacielos del complejo. Los bomberos declararon el incendio extinguido este viernes por la mañana, tras más de 40 horas de labores de extinción.

Asimismo, las autoridades mantienen la investigación sobre las causas del siniestro, con especial atención a los andamios de bambú y mallas plásticas. Estos elementos formaban parte de un proyecto de renovación en los edificios afectados.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, confirmó que aproximadamente 200 personas permanecen desaparecidas. Esta cifra incluye 89 cuerpos aún no identificados que fueron trasladados a la morgue de Sha Tin para su reconocimiento.

Te puede interesar: Pedro Castillo es condenado a 11 años por intento de autogolpe en Perú

Entre los detenidos se encuentran siete hombres y una mujer de 40 a 63 años. El grupo incluye subcontratistas de andamios, directores de consultoría de ingeniería y gerentes de proyecto vinculados a las obras de renovación.

La tragedia movilizó a más de 2 mil 300 bomberos y personal médico durante las operaciones de rescate. El balance oficial reporta 79 heridos, entre ellos 12 bomberos, además de un elemento de rescate fallecido durante las labores.

Las autoridades confirmaron que han concluido la búsqueda de personas atrapadas en el interior de los edificios. No obstante, no descartan que el número de víctimas mortales pueda incrementar en las próximas horas.

Te recomendamos: