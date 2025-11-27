Sergio Andrade vuelve a la escena tras su salida de prisión

Sergio Andrade reapareció en video y anunció su regreso a la música tras casi dos décadas fuera de los reflectores; el comunicado se difundió a través de su canal de YouTube y generó reacciones inmediatas en redes y medios.

En el video, publicado a finales de noviembre de 2025, se muestra en un entorno que describe como un “bellísimo rincón del planeta” y anuncia el estreno de nuevo material musical en los próximos días.

La grabación evita precisar su ubicación y muestra al productor con cambios en su apariencia, lo que aumentó la curiosidad sobre su paradero y sus planes artísticos.

Usuarios en redes sociales, comentaristas y medios discutieron la conveniencia de un regreso artístico de una figura con un historial polémico y con antecedentes judiciales que marcaron su carrera.

La noticia reavivó la conversación sobre la reinserción de personas condenadas en la vida pública y sobre si el ámbito del entretenimiento debe abrir espacio a quienes han estado involucrados en procesos legales.

Aunque su regreso ha generado controversia, su anuncio de un nuevo proyecto musical ha captado la atención de los medios y del público en general.

