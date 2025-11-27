Banco del Bienestar permitirá enviar y recibir pagos en 2026

El Banco del Bienestar anunció que su aplicación móvil permitirá realizar transferencias y pagos a finales del primer trimestre de 2026. La actualización incluirá la posibilidad de enviar dinero por SPEI y pagar con CoDi y DiMo, así como operaciones con códigos QR. La institución prevé activar estas funciones entre marzo y abril de 2026 para millones de usuarios vinculados a programas sociales.

Hasta ahora la app se usaba principalmente para consultar saldos; con la nueva versión los usuarios podrán completar transacciones sin acudir a una sucursal. El banco destaca que la plataforma ya tiene una amplia base de usuarios, lo que facilita la adopción de las funciones operativas. La meta es convertir la aplicación en una herramienta tanto informativa como transaccional.

Te puede interesar: Líneas del Cablebús de Puebla se inaugurarían por etapas

Las autoridades del banco estiman que la ampliación beneficiará a decenas de millones de personas que reciben apoyos y a clientes que buscan servicios básicos de pago y transferencia. No obstante, advierten que el impacto real dependerá de la facilidad de uso y de la confianza que genere la plataforma.

Si no traes efectivo, usa tu tarjeta 💳 del #BancoDelBienestar. Realiza tus compras 🛍️ en cualquier comercio 🏬 que cuente con terminal bancaria.



Es fácil, rápido y seguro. #TarjetaBancoDelBienestar pic.twitter.com/Tw01nSCqvV — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) November 26, 2025

Te recomendamos: