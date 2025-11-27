Cuatro días de bloqueo en el Arco Norte mantienen paralizada la circulación

Este jueves suman cuatro días de bloqueo en el kilómetro 194+700 del Arco Norte; un grupo de manifestantes mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos del tramo que conecta Calpulalpan con Sanctorum, situación que mantiene varados a conductores, en su mayoría unidades pesadas que no pueden salir de dicha zona.

Aunque en otras partes de la autopista el flujo se mantiene, este punto sigue siendo el punto que más afecta los usuarios que transitan por la zona, por lo que la presencia de los inconformes ha obligado a desviar a conductores por salidas previas y ha generado una notable carga vehicular en las casetas cercanas, particularmente en la de Tulancingo.

#ConexiónVial Continúa cerrada la autopista Arco Norte

Manifestantes continúan en km 194+700 tramo Calpulalpan–Sanctorum ambos sentidos.



*Sentido Atlacomulco-Texmelucan: Última salida caseta Tulancingo.



*Sentido Texmelucan-Atlacomulco: Sin acceso en Texmelucan.



Bloqueos y salidas en el Arco Norte

Para quienes viajan de Atlacomulco hacia San Martín Texmelucan, la última salida disponible continúa siendo la caseta de Tulancingo. En sentido inverso, no existe acceso desde San Martín Texmelucan hacia Atlacomulco, situación que ocasiona largas filas y tiempos de espera.

Aunque el tránsito se normaliza a partir de Calpulalpan, el cierre en la zona afectada sigue siendo el principal cuello de botella para los usuarios.

Las autoridades señalan que los desvíos siguen operando desde casetas y salidas previas, mientras que algunos automovilistas han optado por utilizar rutas alternas para evitar quedar varados.

El cierre, que hasta ahora no muestra señales de levantarse, continúa generando importantes retrasos y una elevada concentración vehicular en los accesos cercanos, además de que algunos transportistas han sido víctimas de la delincuencia, quienes incluso les han robado llantas de sus unidades.

