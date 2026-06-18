Entregan apoyos para fortalecer el campo en Huauchinango

La microrregión 02 cuenta con un amplio potencial agrícola y la presencia de lluvias favorece el crecimiento y la productividad del campo, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante la entrega de apoyos del Programa de Obra Comunitaria, Seguridad para el Campo Poblano y Obra Educativa, acciones que fortalecen la economía regional y elevan el bienestar de las familias serranas.

El ejecutivo estatal destacó que este año se consolidan las cadenas de valor en el sector agropecuario, con especial impulso a la producción de café Puebla Cinco de Mayo, originario de las sierras Norte, Nororiental y Negra, así como al programa Café Bienestar. Explicó que la estrategia estatal busca convertir a la entidad en un polo de desarrollo mediante la transformación de productos agrícolas y el fortalecimiento de cultivos frutales.

Señaló que el respaldo al campo contribuye a la soberanía alimentaria con mil 700 millones de pesos para este año, mientras que la Obra Comunitaria registra un presupuesto histórico por mil 500 millones de pesos. Subrayó que estas acciones responden a la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para generar bienestar y riqueza comunitaria.

Armenta Mier informó que el Gobierno del Estado dispone de tecnología de vanguardia para elevar la productividad agrícola, con mil 800 unidades de maquinaria destinadas a la siembra de 200 mil hectáreas que permanecían sin cultivo. Para el próximo año, la meta contempla la recuperación de 300 mil hectáreas.

“El poder se vuelve virtud solo cuando se pone al servicio de los demás”, reiteró el gobernador. Añadió que en las zonas con infraestructura de riego el objetivo consiste en impulsar la transformación productiva mediante tecnología, valor agregado, marcas y procesos especializados que permitan incrementar el valor comercial de las cosechas. Destacó que actualmente productos poblanos ya llegan a mercados de Nueva York, Nueva Jersey, Chicago, en Illinois, y Houston, Texas.

El titular del Ejecutivo resaltó el papel de las mujeres en la administración de recursos públicos a través del Programa de Obra Comunitaria. Recordó que durante 2025 se ejecutaron 4 mil 200 proyectos con una inversión superior a mil millones de pesos y que para este año el presupuesto asciende a mil 500 millones. En esta microrregión se entregaron 50 certificados por un monto cercano a los 20 millones de pesos. Además, anunció apoyos prioritarios para artesanas y artesanos durante el próximo ejercicio.

Por su parte, el subsecretario de Producción y Productividad Primaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR), José Francisco Esquitín Alonso, informó que mediante el Programa de Insumos Estratégicos para la Producción se destinó una inversión superior a los 7 millones de pesos en beneficio de mil 250 productoras y productores de Huauchinango, Chiconcuautla, Tlaola y Juan Galindo. El apoyo incluye 7 mil 607 sacos de insumos para cultivos de frijol, café y frutales, con entrega oportuna para aprovechar el temporal.

Precisó que el programa Seguridad para el Campo Poblano incorporó 220 tractores, 78 drones, mil 725 implementos agrícolas y un robot especializado para fertilización y fumigación. Este equipamiento opera bajo un esquema gratuito que reduce costos de producción para las y los agricultores. También destacó apoyos por 373 mil pesos para 48 productores afectados por plagas e inundaciones en Pantepec y Huauchinango.

En su intervención, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, reconoció la apuesta del gobernador por las juventudes y las mujeres. Destacó la confianza depositada en ellas para la administración de recursos comunitarios y valoró el trabajo de delegadas, delegados, diputadas y diputados que mantienen contacto permanente con la población para atender sus necesidades.

En tanto, el presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer la organización comunitaria y transformar las condiciones de vida de las familias. Afirmó que la coordinación entre autoridades y ciudadanía genera progreso, desarrollo y mejores oportunidades para todas y todos.

Te recomendamos: