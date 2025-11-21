Líneas del Cablebús de Puebla se inaugurarían por etapas

Las primeras cuatro líneas del Cablebús de Puebla serán inauguradas por etapas, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien mencionó que en breve presentará el proyecto integral del nuevo sistema de transporte público.

En entrevista posterior al desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, el mandatario prometió que presentará el proyecto del Cablebús en una conferencia de prensa.

Tras la licitación pública para contratar a la empresa que desarrollará la obra, explicó que el sistema iniciará la prestación de su servicio por etapas, es decir, conforme sean habilitadas y no hasta 2029 cuando se concluya la totalidad del proyecto.

Tal vez te interese: Comenzarán a construir el Cablebús de Puebla en diciembre

#Puebla 🗣️ @armentapuebla_ confirmó que el Cablebús iniciará sus operaciones por etapas, por lo que la primera línea podría estar lista a finales de 2026.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/H4ZMzZbbVt — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 20, 2025

“Van a ir inaugurando fases, acuérdense que son cuatro líneas, entonces seguramente cuando hablemos de eso ya se fomentará cómo se van a ir inaugurando las líneas en esta primera etapa”, dijo.

De acuerdo con la licitación, la administración estatal proyecta que las obras arranquen el 1 de diciembre y concluyan el 31 de octubre de 2029, tan sólo para 2026, se le destinará un presupuesto de mil 550 millones de pesos para el inicio de su desarrollo.

Por otra parte, Alejandro Armenta comentó que Puebla tiene un 90 por ciento de abasto de medicamentos, por lo que se ubica entre los 10 estados con mayor eficiencia en el suministro de medicinas que realiza el IMSS-Bienestar.

Te recomendamos: