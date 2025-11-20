Aseguran vehículo ligado a presunto acoso a mujeres en Cuautlancingo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo recuperó un vehículo que coincide con las características del que aparece en el video que ha circulado en redes sociales, en que sujetos presuntamente acosaron a dos mujeres en la colonia Manantiales, en los límites de Cuautlancingo y San Pedro Cholula.

El titular de la dependencia, Pablo de la Cruz Santos, informó que gracias a labores de inteligencia del Centro de Mando y Control y en acciones de prevención y atención a delitos de alta incidencia, se ubicó un auto Volkswagen Virtus color blanco sin placas con reporte de robo, en un cajón de estacionamiento del fraccionamiento Villas Torres Bodet perteneciente a la cabecera municipal, que estaría relacionado con diversas acciones ilícitas cometidas en días previos.

El secretario subrayó que por lo anterior fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado para realizar las indagatorias pertinentes y que no hay ninguna denuncia por parte de las personas afectadas, por lo que las invitó a interponerla a través de los teléfonos de la SSCyPC:

WhatsApp: 2211 10-55-82

Línea directa: 2226 90-71-43

Denuncia anónima: 089

También les ofreció ser atendidas en las instalaciones de la “Casa Carmen Serdán” del municipio, ubicada en calle 5 de Mayo esquina con 2 de Abril.

El gobierno municipal refrenda su compromiso de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y la invita a denunciar cualquier conducta ilícita.

