18 mil concesionarios han realizado trámite de Revista Vehicular

A 10 días de concluir la Revista Vehicular, un aproximado de 18 mil concesionarios han asistido a realizar el trámite o censo de sus unidades, por lo que quienes no cumplan con el proceso corren el riesgo de cancelación de concesiones y retiro de unidades a partir de febrero próximo.

En entrevista, la secretaria de Movilidad y Transporte estatal, Silvia Tanús Osorio, señaló que, tras 12 años sin una revisión adecuada, el padrón de 34 mil concesiones incluye un número significativo que “no existen” o no están prestando el servicio.

Y es que, mencionó que algunos permisos corresponderían a personas que fallecieron, están guardadas, o indebidamente, las están rentando y no hay unidades, por lo que el registro vehicular se reduciría.

“Si las placas las tienen abajo del colchón, pues tienen que salir de nuestro padrón, ¿verdad? o si las tienen pensando que van a ser acciones de Microsoft y que algún día van a valer mucho dinero, pues lamento decirles que no es para eso, es para que presten un servicio y el que no esté prestando el servicio, se van a cancelar las concesiones“, expresó.

La funcionaria enfatizó que la concesión es un permiso que otorga el Estado para otorgar un servicio a la ciudadanía, por lo que deben ser usadas para dicho fin.

#Puebla 🗣️ Alrededor de 18 mil personas han asistido para hacer el censo o a realizar la Revista Vehicular, señaló la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio.



Gestorías un riesgo para robo de identidad

Por otra parte, Silvia Tanús pidió a la ciudadanía a no utilizar gestores o terceros para la realización de trámites de licencias de conducir y otros permisos, debido al riesgo de robo y mal uso de la identidad.

Aunque hay una proliferación de gestorías, mencionó que la dependencia ha presentado tres denuncias sobre la operación irregular de dichos establecimientos las cuales están siendo procesadas por la Fiscalía de Puebla.

“Yo sí quiero invitar a que por favor no hagan uso de este servicio, porque ha habido robos de identidades, ha habido mal uso de los datos personales que ellos proporcionan, porque (a los ciudadanos) les hacen firmar un papel en blanco”, destacó.

Al tiempo, comentó que el costo de las licencias de conducir para el siguiente año solo tendrán un ajuste inflacionario, por lo que oscilarán entre los 895 pesos para tres años y mil 385 pesos para cinco años.

“Sigue costando lo mismo y solamente tiene el incremento que tuvieron todas las cosas respecto a la inflación, de 45, 60 pesos. Pero siguen costando lo mismo que este año”, aclaró.

Editor: Renato León

