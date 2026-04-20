Congreso de Puebla analiza tipificar huachicoleo de agua con hasta 15 años

Ante el desperdicio del 40 por ciento del suministro debido a fugas y tomas clandestinas, el Congreso de Puebla analiza una reforma para tipificar el “huachicoleo de agua” como un delito, con castigos que podrían alcanzar los 15 años de prisión.

El diputado de Fuerza por México (FXM), Elpidio Díaz Escobar, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, con el fin de eliminar el vacío legal que actualmente impide sanciones severas por el robo de recursos hídricos.

Te puede interesar: Raymundo Atanacio se destapa por la alcaldía de Puebla



El legislador argumentó que la redacción vigente es ambigua, pues mezcla el robo de agua con el de cables o señales viales.

En ese sentido, busca separar el robo de agua de otros servicios para que sea catalogado como un delito independiente y grave.

Para ello, propone de 4 a 10 años de cárcel para quienes sustraigan, se apoderen o comercialicen agua de forma ilegal.

Si el responsable es un servidor público encargado de supervisar el suministro, la pena aumentará un 50 por ciento, llegando hasta los 15 años de prisión. La iniciativa surge tras la comparecencia de directivos de Agua de Puebla para Todos, donde se reveló que casi la mitad del agua disponible se pierde antes de llegar a los hogares, en gran medida por la proliferación de tomas clandestinas.

Díaz Escobar subrayó que esta práctica no solo afecta las finanzas de la concesionaria, sino que daña directamente el derecho humano al agua de miles de poblanos que sufren por el desabasto provocado por el mercado negro del recurso. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posible aprobación.

Editor: CSMG

Te puede interesar: