Asesinan a hombre tras múltiples disparos en San Miguel Canoa

Un hombre fue abatido de múltiples impactos de bala en la junta auxiliar de San Miguel Canoa, perteneciente a la capital poblana, punto donde se inició una investigación por parte de autoridades ministeriales para conocer el móvil del crimen.

La mañana de este lunes, pobladores de la zona de San Diego llamaron a emergencias e informaron que se habían escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego en el área.

Una segunda llamada alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre tendido en el suelo con aparentes heridas sangrantes en la calle 15 de septiembre.

Te puede interesar: Ejecutan a pareja tras presunta emboscada en Texmelucan

Junto a este hombre se encontró un vehículo de color blanco abandonado en el lugar de la agresión, mientras que, a su arribo, elementos de la policía confirmaron el asesinato de un hombre.

La zona continúa bajo custodia de las autoridades, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya desarrolla las diligencias de ley y levantamiento de cadáver del masculino cuya identidad aún es desconocida.

Editor: César A. García

Te recomendamos: