Refuerzan seguridad en Atzitzintla tras enfrentamiento armado

El Gobierno de Puebla desplegó elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal para reforzar la vigilancia en el municipio de Atzitzintla, luego del violento enfrentamiento armado entre presuntos grupos criminales registrado en la zona limítrofe con Veracruz.

​Así lo confirmó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien detalló que la medida se tomó en respuesta a una solicitud directa del alcalde de Atzitzintla, Salvador Martínez.

​El funcionario indicó que se desplegaron elementos de fuerzas de seguridad estatales que trabajarán en coordinación con elementos de la Marina, Guardia Nacional y la Sedena.

“El vicealmirante tomó cartas en el asunto, y ya se reforzó la vigilancia en esos lugares, con el envío de cerca de cuatro patrullas“, comentó sin precisar el número exacto de elementos.

Tras el enfrentamiento entre grupos delictivos en Atzitzintla, el edil Eduardo Velázquez solicitó la presencia de elementos de la Policía Estatal para reforzar la seguridad del municipio, lo cual ya se realizó, asegura el secretario Gobernación, Samuel Aguilar Pala.



Aclaró que la solicitud del presidente municipal fue para el incremento de la vigilancia en la región y no para su custodia personal.

Asimismo, señaló que se tiene el reporte oficial de tres decesos en el lado de Puebla, mientras que la investigación por parte de las autoridades de Veracruz determinará el número de decesos registrados en la entidad vecina.

Enfatizó que las autoridades están en espera del resultado de las investigaciones que se llevan a cabo para esclarecer los hechos y la identidad de los grupos involucrados en este violento enfrentamiento.

​Según los primeros reportes, dos presuntos grupos rivales en la comunidad de Paso Carretas, en Atzitzintla, se encontraron y enfrentaron, lo que activó un operativo de seguridad y se generó una persecución que culminó en territorio veracruzano.

Editor: Renato León

