Balacera entre grupos armados desata persecución en Puebla y Veracruz

Una fuerte movilización de elementos de seguridad, acompañada de detonaciones de arma de fuego, se registró la tarde de este martes en el municipio de Atzitzintla y se prolongó hacia localidades del estado de Veracruz. Extraoficialmente se habla de al menos cinco personas muertas, aunque las autoridades no han confirmado ninguna cifra.

Los primeros reportes indican que el enfrentamiento comenzó entre dos presuntos grupos rivales en la comunidad de Paso Carretas, perteneciente a Atzitzintla. Integrantes de ambos bandos se habrían encontrado y atacado, lo que derivó en un despliegue de fuerzas federales, estatales y municipales, así como en una persecución que continuó en territorio veracruzano.

La movilización avanzó por la carretera Xometla–Loma Grande hasta alcanzar comunidades del municipio de Mariano Escobedo, Veracruz. En la localidad de Texmola, habitantes reportaron haber escuchado disparos durante varios minutos. Tras el cese de las detonaciones, algunas personas señalaron que había “varios hombres muertos a orilla de camionetas”, aunque ninguna corporación ha confirmado esta versión.

#Seguridad 👮🏻‍♂️ Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se presentó la tarde de este martes en la localidad de Paso Carreteras, perteneciente al municipio de Atzitzintla en los límites con el estado de Veracruz.



pic.twitter.com/dP2uA3lok2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 18, 2025

La tensión se extendió hacia Loma Grande, donde comerciantes cerraron sus negocios y vecinos aseguraron sus viviendas ante los rumores de que los vehículos involucrados en el enfrentamiento seguían avanzando hacia la zona.

La situación provocó un fuerte operativo en la carretera Orizaba–Mariano Escobedo, donde elementos de la Policía Ministerial Acreditable, corporaciones estatales y fuerzas federales instalaron filtros de revisión y realizaron patrullajes en diversas comunidades, particularmente en el crucero de Santa Ana, en los límites de Orizaba e Ixhuatlancillo.

Las autoridades mantienen los operativos en la región y se espera que en las próximas horas se emita información oficial sobre los hechos que mantienen en alerta a los habitantes.

