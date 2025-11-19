Gilberto N pasará 17 años en prisión por agredir sexualmente a su sobrina

La Fiscalía General del Estado informó que el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de 17 años y 6 meses de prisión dictada en contra de Gilberto N., declarado penalmente responsable del delito de violación equiparada en agravio de su sobrina menor de edad.

Los hechos ocurrieron el 1 de noviembre de 2021, cuando el ahora sentenciado aprovechó que la víctima se encontraba sola en un domicilio ubicado en la colonia Granjas San Isidro de la ciudad de Puebla para someterla y agredirla sexualmente.

Tras emitirse la resolución condenatoria en primera instancia el 26 de junio de 2024, la defensa del responsable interpuso un recurso de apelación. Al revisar el caso, el Tribunal de Alzada determinó que no se identificaron irregularidades en el desarrollo del juicio ni afectaciones a derechos fundamentales, por lo que resolvió dejar firme la sentencia inicial.

La confirmación de la condena cierra el proceso judicial en contra de Gilberto N., quien cumplirá la pena de 17 años y 6 meses de prisión por el delito de violación equiparada cometido en agravio de su sobrina menor de edad.

