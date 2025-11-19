Congreso de Puebla alberga Encuentro Nacional sobre Discapacidad Visual

El Congreso del Estado de Puebla fue sede del Encuentro de Inclusión y Visibilización de la Discapacidad Visual en México, donde el secretario general, Julio Leopoldo de Lara Valera, reiteró el compromiso de la LXII Legislatura para impulsar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

Al acudir al encuentro, en representación del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Pavel Gaspar Ramírez, el secretario general señaló que es necesario atender con responsabilidad y compromiso las recomendaciones de este sector de la población.

Leopoldo de Lara expuso que las conclusiones del encuentro serán compartidas a las y los legisladores, para que se analicen en diversas comisiones, a fin de proponer reformas al marco normativo.

“Tengan la plena certeza de que en Puebla se les escucha y de que en el Congreso del Estado se tomará nota de lo que se debe de adecuar”.

Al encuentro asistieron delegados e integrantes de la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión de San Luis Potosí, Baja California, Sonora, Estado de México y Puebla, quienes abordaron temas como “Perspectivas, origen y visión del futuro de la RENACBI”, “Psicología de la ceguera desde dos perspectivas: visual y no visual”, así como “Retos y desafíos de las personas con discapacidad visual en México”.

