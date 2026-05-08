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viernes, mayo 8, 2026
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Jubilados de CFE protestan en caseta de Atlixco por pensiones

Por:
Amaury Jiménez
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Señalan que han sufrido disminuciones de hasta el 60% en sus ingresos.

Durante la mañana de este viernes, trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaron una protesta en la zona de Angelópolis para posteriormente trasladarla a la caseta de Atlixco, con el objetivo de exigir la revisión de reducciones aplicadas a sus pensiones, de acuerdo con el movimiento nacional de la empresa.

El grupo de al menos 50 inconformes dio a conocer que la aplicación de la reforma al artículo 127 constitucional ha derivado en disminuciones que, en algunos casos, oscilan entre 50 y 60 por ciento de los ingresos que perciben.

Los inconformes también indicaron que estas reducciones afectan su estabilidad económica, así como la cobertura de gastos médicos y compromisos financieros, tratándose de personas que ya no participan en el mercado laboral.

El pronunciamiento sostiene que la medida modifica condiciones bajo las cuales los trabajadores construyeron su retiro, y plantea cuestionamientos sobre el respeto a derechos adquiridos y al principio de no retroactividad.

Durante la movilización, los manifestantes exigieron la apertura de diálogo con autoridades mediante una mesa de diálogo, así como la suspensión de las reducciones y la revisión del marco legal aplicado a sus pensiones.

La protesta en la caseta ha generado afectaciones al tránsito vehicular en la zona, por lo que se desconoce la hora en que los quejosos se retiren del lugar.

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