Atlixco acercará programas y servicios a familias el 23 de noviembre

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, a través de la Secretaría de Bienestar, realizará el domingo 23 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, una Jornada Bienestar con el objetivo de acercar programas y servicios que mejoren la calidad de vida de las familias atlixquenses.

Participarán diversas áreas municipales como Bienestar Animal, que ofrece la Jornada de adopción; la Tienda de Abasto Popular, con productos básicos a bajo costo; y el Centro Especializado para la Atención de la Mujer, que brindará orientación e información especializada.

Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno de Ariadna Ayala por fortalecer el bienestar social, promover la participación ciudadana y consolidar una comunidad más justa y solidaria.

🐾 ¡Dale una segunda oportunidad a un lomito! 🐶💛 Este 23 de noviembre, participa en la Feria de Adopción en Plaza de Armas, de 10:00 a 14:00 hrs.



🐕‍🦺 Tu nuevo mejor amigo te está esperando. pic.twitter.com/DhDd7hfibQ — H. Ayuntamiento Atlixco (@AtlixcoAyto) November 18, 2025

