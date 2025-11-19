Abandonan pipa con fuga de huachigas en Santa Rita Tlahuapan

En el municipio de Santa Rita Tlahuapan, una pipa cargada de huachigas fue abandonada por criminales, luego de que esta presentara una fuga que los atemorizó.

El vehículo de carga fue encontrado este 18 de noviembre en la comunidad de La Preciosa, donde civiles reportaron al 911 que una pipa se encontraba abandonada en vía pública y con una fuga.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Defensa Nacional y Guardia Nacional, mismos que resguardaron la zona y dieron informe a personal de PEMEX y Protección Civil.

Los cuerpos de emergencia mitigaron riesgos y confirmaron que la unidad no tenía a ningún tripulante, además de que no existía reporte sobre alguna carga legal hecha en horarios recientes o en ruta; por lo tanto, señalaron que el vehículo podría tener reporte de robo y el combustible haber sido sustraído.

El vehículo en cuestión fue asegurado por autoridades federales para su vaciado y posterior procesamiento legal, mientras que autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones de ley.

Editor: Renato León

