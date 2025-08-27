Cae hombre vinculado al asesinato de norteamericano en Solesta

Personal de la Agencia de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplió una orden de aprehensión contra Joaquín “N“, presunto partícipe del asesinato de un hombre norteamericano en la zona de Angelópolis.

Fuentes cercanas a la corporación expusieron que Joaquín “N”, es un hombre de 50 años de edad. Según las investigaciones, estaría vinculado con el asesinato de Stanley N., hombre estadounidense que fue abatido a disparos frente a su esposa en el estacionamiento de Plaza Solesta.

Según los reportes extraoficiales, el ahora detenido sería el miembro de una banda dedicada al robo de relojes de alta gama y su función en el crimen habría sido la de autor intelectual, por lo que otros habrían accionado el arma que le arrebató la vida a Stanley el pasado 5 de julio del presente año.

Sin revelarse más detalles hasta el corte de esta edición, la información aún es limitada sobre los avances en el caso de este crimen y si ya se cuenta con más personas identificadas como miembros de esta banda delictiva.

Vale la pena recordar que el propio vicealmirante Francisco Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) ya había adelantado previamente, que esta agrupación era conformada por extranjeros dedicados al robo de relojes de alta gama.

