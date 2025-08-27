Postulan a Lilia Cedillo, Beatriz Gutiérrez y siete perfiles más para rectoría en BUAP

La comunidad universitaria propuso nueve perfiles ante la Comisión de Auscultación para que acudan a entrevista para la renovación de la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) del periodo 2025-2029, de los cuales resalta la rectora Lilia Cedillo Ramírez y la académica y esposa del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller.

Cedillo Ramírez se presentará a la entrevista a las 11:30 horas en el primer patio del Carolino, mientras que la escritora tendrá que acudir a las 13:45 en caso de aspirar a la rectoría, aunque meses atrás declaró a medios de comunicación que no deseaba contender por dicho puesto.

De acuerdo con la lista de citatorios, entre los posibles aspirantes se encuentra el ex brazo derecho del exrector Alfonso Esparza Ortiz, Rodolfo Javier Zepeda Memije, quien ha sido relacionado en diversos casos de impulsar manifestaciones y conflictos al interior de la máxima casa de estudios.

Además, aparece el politólogo y filósofo, César Ricardo Cansino Ortiz, cuyo nombre como aspirante se maneja desde 2013 y de la fundadora y exdirectora de la Escuela de Artes Plásticas y Humanidades, Eloisa Shengli Chilian Herrera.

Asimismo, como propuesta nominaron a Salvador Galicia Isasmendi, quien se desempeñó como director de la Facultad de Ciencias Biológicas y el director del bachillerato 5 de Mayo, Odorico Mora Carreón.

Alumnos de Administración propusieron a Ricardo Paredes Solorio, quien ya había participado en el proceso de elección anterior, en el que ganó la actual rectora.

Las entrevistas iniciarán desde las 10:00 horas con Laura Alicia Barroso Yañez y culminarán a las 14:00 horas con Javier Rodolfo Zepeda Memije.

Hay que recordar que el registro se llevará a cabo hasta el 28 de agosto del año en curso, por lo que al día siguiente en caso de ser aprobados sus perfiles podrán realizar campaña.

