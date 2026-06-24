BUAP recibe a 920 estudiantes para el Verano de Investigación 2026

La rectora Lilia Cedillo Ramírez encabezó la bienvenida a los 920 estudiantes de instituciones nacionales y extranjeras que realizarán una estadía de siete semanas en los laboratorios de la BUAP, como parte de la 31 edición del Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2026, del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa Delfín).

Durante su mensaje, la rectora destacó que la alta demanda de la BUAP en este programa se debe al perfil, trabajo, aportes y prestigio de sus investigadores. “El éxito de este programa depende en gran medida de la trayectoria de nuestros investigadores. Ustedes son los que con su trabajo atraen a los jóvenes que en un futuro quieren ser investigadores como ustedes“, afirmó, y agregó: “Estamos muy, pero muy contentos de recibirlos en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla”.

El titular de la Dirección General de Internacionalización de la BUAP, doctor José Ramón Eguibar Cuenca, informó que las estadías se realizarán de forma virtual para alumnos de Perú, Nicaragua y Costa Rica, mientras que de manera presencial participarán 826 estudiantes de todo el país y 85 de Colombia.

Las áreas con mayor demanda fueron medicina y salud, ciencias biológicas, química e ingenierías. Este año, el programa también incluye presencia en los complejos regionales: 19 estudiantes en el Regional Nororiental y 29 en el resto de los complejos, como parte de una estrategia para promover la investigación en las distintas sedes de la universidad.

La rectora agradeció la disposición de los docentes y a los estudiantes por elegir a la BUAP. Eguibar Cuenca destacó que las estadías de investigación representan una oportunidad para que los jóvenes se acerquen a proyectos científicos de vanguardia y fortalezcan su formación académica. La BUAP se consolida así como un polo de atracción para el talento científico nacional e internacional.

Te recomendamos: