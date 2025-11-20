Revisarán solicitud de destitución del alcalde de Calpan

La posible destitución del alcalde de San Andrés Calpan, Vicente Sánchez Méndez, está en cancha de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, para determinar lo procedente.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Julio Huerta Gómez, informó que en días pasados sostuvo una nueva reunión con la síndica y regidoras que han sido violentadas por el edil.

Apuntó que le hicieron entrega de los expedientes y denuncias formales que interpusieron en contra del presidente municipal morenista, que radican en violencia política en razón de género y de carácter penal.

Indicó que, después de analizar la información, la Comisión de Gobernación elaboró una ficha técnica con las consideraciones pertinentes y, posteriormente, la entregaron a la Junta de Gobierno.

Te puede interesar: MC impulsa reformas contra abuso sexual infantil en Puebla

En ese sentido, refirió que los coordinadores de bancada analizarán el tema y determinarán si inician, o no, el proceso de revocación de mandato de Vicente Sánchez.

“Hay denuncias de carácter penal, hay denuncias de tipo electoral; también ya tenemos esa información (…) ya hicimos una tarjeta informativa, la revisamos y ya la remitimos al presidente para que lo platique al seno de la Jugocopo”, comentó en entrevista.

El diputado de Morena remarcó que el Poder Legislativo procederá con la destitución en caso de que existan elementos jurídicos suficientes.

Además, afirmó que no habrá impunidad para alguien que vulnere los derechos de las mujeres, por lo que tampoco protegerán a los representantes de su partido.

🗣️ La posible destitución del alcalde de Calpan, Vicente Sánchez, está en cancha de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del @CongresoPue, para determinar lo procedente.



El presidente de la Comisión de Gobernación, Julio Huerta, señaló que ya recabaron las denuncias que… pic.twitter.com/6irgAXJeHu — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 20, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: