Proponen integrar capacitación municipal al sistema CONOCER

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, la diputada Luana Armida Amador Vallejo presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de integrar la capacitación de los servidores públicos al Sistema Nacional de Competencias (CONOCER), o su equivalente en centros evaluadores privados y públicos debidamente certificados.

La propuesta legislativa no solo pretende que los trabajadores acrediten el dominio de una habilidad útil en el sector público, sino que esta sea reconocida en el sector privado.

Para su estudio y resolución correspondiente, la iniciativa fue enviada a la Comisión de Asuntos Municipales.

Por otra parte, la diputada Kathya Sánchez Rodríguez presentó una iniciativa para declarar el 3 de abril de cada año como “Día del Natalicio del Cadete Vicente Suárez, Héroe de Chapultepec y Símbolo de Valor Juvenil en la Defensa de la Patria”.

La iniciativa también propone que el 3 de abril de cada año se celebre, preferentemente en el Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, una Ceremonia Solemne para conmemorar el Natalicio del Cadete Vicente Suárez, con la presencia de los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y del Ayuntamiento del Municipio en mención.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Cultura para su análisis procedente.

Asimismo, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, así como al Ayuntamiento de Ajalpan, para que implementen acciones urgentes que eviten los incendios recurrentes en el relleno sanitario del municipio.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Por su parte, la diputada Esther Martínez Romano presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Puebla, a los Ayuntamientos y los Concejos Municipales para que, a través de las dependencias y entidades competentes de la administración pública estatal, se dé prioridad y se promueva la construcción y mantenimiento de caminos artesanales y caminos rurales, con el objetivo de promover el desarrollo sustentable, principalmente en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Para su análisis procedente, la propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano.

El diputado Elpidio Díaz Escobar presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado a realizar una campaña para que las unidades del transporte público difundan, en lugares visibles y de fácil lectura, información de los derechos y obligaciones de los usuarios. También con la finalidad de que se respeten asientos y espacios preferentes, y evitar que los pasajeros viajen bajo el influjo de sustancias tóxicas, así como erradicar el acoso sexual en estos espacios.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Arte y Cultura y de Desarrollo Turístico a diseñar e implementar, de manera coordinada y con participación municipal, el programa “Conoce los Municipios de Puebla”. Se pretende que la implementación del programa inicie en la región mixteca y, posteriormente, se lleve a otras regiones de la entidad.

El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Turismo para su análisis respectivo.

En más del orden del día, el diputado Elías Lozada Ortega presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales a fomentar la regulación, el derecho y la superficie legal de las banquetas, a fin de garantizar el desarrollo ordenado de la infraestructura urbana.

Durante su participación, el diputado refirió que el exhorto no es un tema menor, ya que este espacio representa la base de la movilidad, la inclusión y la seguridad de las ciudades, pues no solo son un accesorio urbano, son un derecho y el espacio que protege a las y los peatones.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Desarrollo Urbano, para su estudio y resolución correspondiente.

La diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Movilidad y Transporte y de Educación Pública para que, de manera coordinada, diseñen e implementen campañas permanentes de educación y cultura vial dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia, en todos los niveles educativos, así como integrar contenidos de movilidad segura y respeto a las normas de tránsito en los programas escolares.

El punto de acuerdo fue dirigido a la Comisión de Transportes Y Movilidad.

Asimismo, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Turístico para que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales, implementen acciones para fortalecer la promoción turística y difusión de eventos públicos y privados, como exposiciones, convenciones y festivales.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Turismo, para su estudio correspondiente.

Finalmente, la diputada Guadalupe Yamak Taja presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial para que, en coordinación con los Ayuntamientos y los Concejos Municipales, implementen y activen un programa estatal de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la prohibición de entrega de bolsas plásticas de un solo uso, prevista en la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Puebla.

Para su análisis y resolución procedente, el punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de la Agenda 2030.