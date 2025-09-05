Extienden prisión preventiva para acusados del feminicidio de Cecilia Monzón

Jair N. y Silvestre N., señalados como autores materiales del feminicidio de la activista Cecilia Monzón, tendrán nueve meses más de prisión preventiva, tras aprobarse una extensión del periodo de la medida cautelar, informó Helena Monzón.

Tras terminar la audiencia de este viernes, la también abogada dijo que el objetivo es acelerar el juicio que ya cumplió cinco meses de duración.

“El objetivo no es acabarse esos nueve meses, es acabar lo antes posible el juicio; ya se ha extendido demasiado, son cinco meses que llevamos activos; el objetivo es acabar y acabar cuanto antes y obtener una sentencia condenatoria“, comentó.

La hermana de la activista feminista explicó que todavía faltan pruebas que presentar; sin embargo, confió en que la Fiscalía General del Estado está alineada a conseguir la sentencia condenatoria.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia número 45 del juicio por feminicidio de la activista Cecilia Monzón, asesinada en mayo de 2022, crimen por el que están detenidos el exaspirante a la gubernatura, Javier N., su sobrino Jair y Silvestre N.

