Piden investigación sobre protesta de normalistas de Teteles

El diputado local, Julio Huerta Gómez, pidió una investigación a fondo sobre la protesta de las estudiantes normalistas de Teteles de Ávila Castillo, que tuvo lugar en Puebla el pasado 2 de septiembre.

En entrevista, el legislador de Morena argumentó que a menudo grupos externos se infiltran en estas movilizaciones.

En ese sentido, señaló que es crucial determinar quiénes estuvieron realmente involucrados en los destrozos e incendio de la unidad de RUTA en el Bulevar 5 de Mayo.

Apuntó que, en su experiencia como exsecretario de Gobernación estatal, han detectado a personas encapuchadas y hombres participando en protestas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, que es exclusiva para mujeres.

Te puede interesar: Laura Artemisa, la mejor evaluada en Congreso de Puebla

Huerta Gómez enfatizó que la investigación debe ser minuciosa para no responsabilizar a todo el grupo por los posibles delitos.

“Tampoco se puede acusar o tratar de responsabilizar a un grupo de personas que no sabemos exactamente, con la información que se vierte en medios electrónicos y en redes, quién exactamente participa en estos hechos”, dijo.

Asimismo, comentó que, si el gobernador Alejandro Armenta responsabilizó a la organización 28 de Octubre, es porque probablemente tiene información al respecto.

Por lo anterior, reiteró la importancia de fincar responsabilidades únicamente a quienes resulten culpables tras las investigaciones.

Editor: César A. García

Te recomendamos: