Atacan bar en la Popular Coatepec; 5 muertos por posible intoxicación

Un comando armado irrumpió la madrugada de este martes en el bar “Lacoss”, ubicado en la colonia Popular Coatepec, dejando un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y nueve más rescatadas con vida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, si bien el ataque se perpetró con armas de fuego, la causa de la muerte de las cinco víctimas “pudo haber sido por intoxicación de monóxido de carbono“.

El mismo se habría generado durante el ataque, que incluyó el incendio de un vehículo en la parte externa del establecimiento. La dependencia estatal confirmó que nueve personas fueron rescatadas con vida.

Te puede interesar: Mujer muere tras ser baleada por su pareja en Tecolco

El ataque se registró en el interior del bar, donde el grupo armado atacó de manera directa al personal del inmueble. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar. Hasta el momento, no hay motivos de la agresión.

Al sitio acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno, quienes resguardan el área perimetral mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) realiza las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Nota en desarrollo…

Editor: César A. García

Te recomendamos: