CDMX: Investigan 18 incidentes policiales en marcha de la Generación Z

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México inició 18 investigaciones por posibles violaciones al protocolo de actuación policial durante la marcha de la Generación Z del pasado sábado 15 de noviembre, que incluyen episodios de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, confirmó en conferencia de prensa que en siete de estos casos –incluyendo presuntas agresiones a miembros de la prensa– el personal involucrado será suspendido temporalmente mientras concluyen las investigaciones administrativas internas.

No obstante, las indagatorias se basan en el análisis minucioso de videos, imágenes e información disponible en fuentes abiertas y registros oficiales, realizado por la Dirección General de Asuntos Internos tras difundirse en redes sociales escenas de presuntos abusos policiales.

Desde el sábado circularon ampliamente grabaciones que muestran a elementos de la Policía golpeando a ciudadanos ya sometidos o que no representaban ningún peligro inminente, lo que generó críticas por parte de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.

Vázquez Camacho aseguró que mantienen estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y organismos defensores de derechos humanos para avanzar en las investigaciones derivadas de estos hechos y garantizar la transparencia del proceso.

Finalmente, el funcionario fue contundente al afirmar que “no se tolerará ningún acto contrario a los protocolos“, comprometiéndose a investigar y sancionar todos los casos fuera de la normatividad para fortalecer los procesos institucionales y garantizar el respeto a los derechos humanos.

