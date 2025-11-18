Detienen a supuesto agente migratorio por amenazar con arma a menor en EU

Un hombre identificado como Gerardo Rodríguez, de 45 años y presunto agente de inmigración, fue arrestado por detener a punta de pistola a un adolescente latino de 17 años la noche del 10 de noviembre, cuando el menor regresaba a su casa después de una fiesta en California.
El Departamento del Alguacil de Riverside informó que sus agentes respondieron a una llamada de emergencia reportando a una persona apuntando un arma de fuego en una zona residencial. Al llegar, hablaron con los padres del joven, quienes relataron que un sujeto había detenido a su hijo mientras conducía su camioneta.
Video del incidente muestra a Rodríguez, vestido con pantaloneta y camiseta, parado en medio de la calle con un arma de fuego, ordenando al adolescente que se detuviera. Según el abogado de la familia, el sujeto obligó al menor a salir del vehículo bajo la amenaza de la pistola.
El abogado destacó que el supuesto agente interrogó al joven, ciudadano estadounidense de ascendencia mexicana, sobre su estatus migratorio y solo lo liberó cuando la madre presentó el pasaporte estadounidense de su hijo. “No es que sacara la pistola en una emergencia. La tenía desenfundada. Iba caminando por la calle con una pistola en la mano“, afirmó.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado si el detenido pertenece a alguna de sus agencias.