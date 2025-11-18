Morena Puebla califica marcha del 15 de noviembre como “simulación” del PRIAN

Puebla no será una plataforma de desestabilización, aseveró la dirigente estatal de Morena, Olga Romero Garcí-Crespo, quien sostuvo que la marcha del 15 de noviembre fue una simulación y organizada por la “oposición desesperada”.

En conferencia de prensa, destacó que la movilización no fue espontánea, ni ciudadana, ni juvenil, pues fue inducida por el PRIAN, ya que se reportó que varias personas de sus estructuras participaron en ella.

Afirmó que la intención de la oposición en Puebla es construir una guerra sucia contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en la provocación, manipulación, infodemia y otras estrategias, que ya no tienen cabida en el país, pues el pueblo está informado.

No obstante, señaló que no podrán contra un gobierno con legitimidad popular y calidad moral.

“No permitiremos que Puebla sea plataforma de desestabilización, Puebla es un estado que camina en la honestidad y que está en el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum”, apuntó.

En ese sentido, se pronunció porque se esclarezca el papel de funcionarios y exfuncionarios que presuntamente participaron en la marcha para que se determinan responsabilidades sobre los destrozos registrados.

Lo anterior, al asegurar que la oposición está usando a jóvenes estudiantes como “carne de cañón“, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad política y social.

“Puebla no será plataforma de provocación, no será laboratorio de guerra sucia, ni rehén de los intereses de unos cuantos, aquí se respeta la voluntad del pueblo y se trabaja con honestidad”, enfatizó.

Olga Romero afirmó que la militancia de Morena en Puebla seguirá defendiendo el proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como el de Por Amor a Puebla de Gobernador Alejandro Armenta Mier.

