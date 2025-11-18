Choque frontal provoca cierre total de la Amozoc–Perote

Tras un accidente registrado la tarde-noche de este lunes en la autopista Amozoc–Perote, la vialidad permanece completamente cerrada, lo que ha generado largas filas de vehículos.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 19, en el entronque del municipio tlaxcalteca de Ziltlaltépec, donde dos camionetas chocaron de manera frontal. Testigos señalaron que una de las unidades viajaba a exceso de velocidad y, al perder el control, impactó de frente a la otra camioneta, la cual terminó proyectada contra un tractocamión.

El choque mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos. Testigos se encuentran abanderando la zona para evitar otro percance, mientras se espera la llegada de ambulancias debido a la presencia de personas lesionadas. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas mortales.

La vialidad continuará cerrada mientras se llevan a cabo los trabajos de remoción de unidades, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternas.

