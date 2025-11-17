Asesinan a comerciante de pollos en la Central de Abasto

De por lo menos cinco disparos fue como un comerciante terminó abatido al interior de su negocio de distribución de pollos en la Central de Abasto; hasta ahora solo se presume que podría haberse tratado de un ataque directo, aunque todavía se desconocen los motivos del delito.

Durante el transcurso del lunes, un par de hombres armados arribaron hasta la pollería Corona, donde dispararon contra el hoy occiso en al menos cinco ocasiones.

Los delincuentes escaparon entre el descontrol de la multitud, mientras que ciudadanos que presenciaron el delito llamaron a emergencias para reportar lo ocurrido y pedir ayuda.

Agentes de seguridad pública municipal, estatal y federal llegaron al sitio, ubicado en la calle Interior Norte. El negocio fue acordonado y, ante la presencia de múltiples curiosos, realizaron las diligencias de ley.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de cadáver y realizaron su traslado hasta un anfiteatro; mientras tanto, en el área se analizaron cámaras de seguridad para conocer más sobre los responsables.

#Seguridad 🎥 Al interior de la Pollería Cabrera un hombre fue asesinado de por lo menos cinco disparos en la calle Interior Norte de la Central de Abasto de Puebla.



Según los testigos, la víctima sería el propietario de esta pollería y se presume que fueron por lo menos dos… pic.twitter.com/6ZMiSXrjpe — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 17, 2025

