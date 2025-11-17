San Pedro Cholula se promociona en tianguis turístico desde Hidalgo

Durante este fin de semana se llevó a cabo la séptima edición del Tianguis Turístico, realizado en Pachuca, Hidalgo, con la presencia de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar.

Cholula, como Pueblo Mágico, participó junto con San Andrés y San Pedro, mediante un stand que atendió a más de 4 mil 200 visitantes, brindando información turística para invitarlos a descubrir la oferta cultural, los atractivos y la gastronomía única del municipio.

Al respecto, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, acompañada por integrantes de la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, así como por regidoras y regidores, agradeció al gobernador del Estado, Alejandro Armenta, y a la secretaria de Turismo estatal, Carla López-Malo, por considerar al municipio en este importante tianguis nacional.

Asimismo, destacó que Cholula sobresale entre los 177 Pueblos Mágicos de México al ser uno de los más visitados; no obstante, reiteró la invitación a turistas nacionales y extranjeros para seguir arribando al municipio y maravillarse con la pirámide con la base más grande del mundo y su cultura viva.

Cabe mencionar que durante el evento se llevaron a cabo 168 citas de negocios, principalmente con agencias de viajes, tour operadoras y representantes de otros Pueblos Mágicos, con el propósito de fortalecer alianzas estratégicas, impulsar el turismo sostenible y promover una mayor derrama económica en beneficio de las y los cholultecas.

