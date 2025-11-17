SSC mantiene operativo “Protección Radar” en zonas comerciales de Puebla

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y vigilancia en áreas comerciales, restaurantes, bancos, hoteles y centros de mayor concurrencia, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene el operativo “Protección Radar”.

Estas acciones, en las que participan todos los grupos especiales de la SSC tuvo -este fin de semana- dos intervenciones, tanto al norte, como al sur de la ciudad, donde fueron intervenidos 103 establecimientos, donde se realizó proximidad con los encargados de estos espacios comerciales, donde además se garantizó la seguridad de clientes.

Durante estos recorridos, se entregaron 15 lonas y se apoyó en la descarga de la aplicación “Seguridad Inmediata”, de la SSC y se realizó la difusión del funcionamiento de la Línea Directa al número telefónico de la Policía de la Ciudad, el 222 303 8520; para agilizar la solicitud de un auxilio.

Entre los comercios visitados estuvieron restaurantes, antros, tiendas, y se recorrió la zona bancaria, sobre la Avenida Juárez en la colonia La Paz. Del mismo modo se realizó un recorrido por establecimientos comerciales de los bulevares 15 de Mayo-Hermanos Serdán-Atlixco.

Por su parte, personal de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) se encargó de proporcionar información acerca de las herramientas tecnológicas, con las que cuenta la SSC para prevenir y actuar con prontitud a las peticiones de apoyo por parte de la ciudadanía, e incluso se les hizo la invitación para conectar sus cámaras con el centro de monitoreo de la corporación.

El Gobierno de la Ciudad a través de la SSC, desarrolla acciones permanentes y de manera conjunta con los tres niveles de Gobierno, para garantizar la paz social, seguridad y tranquilidad de todos los habitantes de la capital en orden.

