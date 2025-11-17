San Andrés Cholula se deslinda de hechos violentos en marcha de “Generación Z”

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula rechazó cualquier participación en los hechos violentos registrados el pasado 15 de noviembre en inmediaciones de Casa Aguayo, luego de los señalamientos del gobernador Alejandro Armenta Mier.

En un comunicado oficial, la administración encabezada por Lupita Cuautle afirmó que ha sido un gobierno que impulsa la pluralidad de opiniones, la tolerancia y el ejercicio libre de las manifestaciones públicas, siempre dentro del marco legal.

Asimismo, condenó cualquier forma de violencia, sea física, verbal, política o de género; ya sea que provenga de alguna autoridad gubernamental, líderes de opinión, o representantes partidistas.

Incluso refirió que quienes ejercen alguna responsabilidad pública, política o partidista, están obligados por la Ley a conducirse con responsabilidad, a contribuir a un ambiente de tolerancia, propiciar una cultura de respeto e impulsar una cultura basada en valores democráticos.

Destacó que la polarización y las actitudes extremas solo generan afectaciones para la sociedad poblana, por lo que instó a sustituir la violencia y la estridencia por la prudencia y la mesura.

“Cuando las posiciones extremas, polarizantes, actitudes excluyentes y prácticas intolerantes prevalecen, Puebla y su gente siempre hemos perdido, porque con la violencia nadie gana y todos perdemos“, enfatiza el documento.

Incluso resaltó que “a Puebla no le conviene vivir en un ambiente donde el influjo de las pasiones nos empuje a los terrenos de la violencia verbal o física, en especial si proviene de alguna autoridad gubernamental o de los partidos políticos.

