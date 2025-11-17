Armenta acusa infiltración política en marcha del 15 de noviembre

El gobernador Alejandro Armenta Mier acusó que la marcha del pasado 15 de noviembre fue organizada por el PAN e incluso señaló la presunta participación de servidores públicos del ayuntamiento de San Andrés Cholula.

De forma tajante, el mandatario indicó que el PAN buscaba endosarle un muerto a la administración estatal, esto debido a que durante la protesta un hombre lanzó un objeto contra un adulto mayor, provocándole una lesión en la cabeza.

Indicó que dicho sujeto sería uno de los trabajadores del ayuntamiento de San Andrés que estuvo incrustado en la movilización convocada por la Generación Z, aunque la mayoría de participantes rebasaba los 30 años de edad.

Por ello, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar quién es el agresor y quién lo mandó a golpear para determinar al autor intelectual de los hechos.

“Imagínense que el señor hubiera muerto ahí, ¿qué querían?, ¿qué buscaban? Buscaban endosarle al Gobierno del Estado un muerto, eso es lo que querían“, enfatizó.

Subrayó que se ha enfrentado al PAN desde que fue presidente municipal en 1992, por lo que conoce “todas sus mañas” y pidió a las y los integrantes de su equipo estar preparados ante posibles señalamientos en su contra, pues esa es la estrategia del blanquiazul.

Y es que, refirió, a nivel nacional personajes ligados al PAN incitaron a la violencia y han dicho que se cuenta con el manual “Ave Azul“, el cual calificó de “fascista” y que serviría para difamar a los gobiernos de la Cuarta Transformación.

“Todas y todos ustedes van a ser objeto, nadie se va a escapar, a todos los van a señalar por algo porque ese es el objetivo, ahí está el manual (Ave Azul); van a decir chismes de todos“, apuntó.

