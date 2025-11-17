Choque en la Sierra Negra de Puebla deja una menor fallecida y tres lesionados

Un fuerte choque en la Sierra Negra de Puebla cobró la vida de una menor de edad y dejó a tres personas más lesionadas, lo que generó una movilización importante de elementos de seguridad. El accidente ocurrió sobre la carretera estatal Coxcatlán–Zoquitlán, en el tramo Mezcalcorral–Pala.

En el lugar colisionaron un camión tipo tortón verde y un Nissan Tsuru blanco que transportaba a cinco integrantes de una familia originaria de Acatepec, municipio de Zoquitlán. El impacto fue tan fuerte que el vehículo particular quedó totalmente destrozado, resultando en la muerte instantánea de una menor de un año.

Hasta ahora se desconocen las causas del accidente, aunque peritos trabajan para esclarecer los hechos. Elementos de la Policía Municipal de Santa María Coyomeapan asistieron primero en el lugar, brindando apoyo a los heridos.

Posteriormente llegaron ambulancias de SUMA de Coxcatlán, Cruz Ámbar y personal de Protección Civil y Bomberos de Ajalpan, quienes trasladaron de emergencia a Sara (5 años), Priscila (22) y Jaime (29) al Hospital General de Tehuacán.

La vialidad permaneció cerrada durante varias horas mientras se realizaban las labores de rescate y se llevaban a cabo las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para levantar el cuerpo del menor fallecido.

