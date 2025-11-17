Aumenta afluencia en comercios del Centro Histórico por el Buen Fin

En el marco del Buen Fin, que se realiza del 14 al 17 de noviembre, poblanos aprovecharon el asueto para acudir a tiendas ubicadas en el Centro Histórico de Puebla y en plazas comerciales para realizar compras, principalmente de artículos de uso personal.

La afluencia incrementó desde la mañana de este lunes en los comercios del Centro Histórico, ya que durante el fin de semana se registraron ventas y varias tiendas mantuvieron horarios de cierre después del horario habitual. Aunque algunos llegaron a pensar que la edición 2025 tendría bajas ventas en esta edición, desde las 09:00 horas, cuando los establecimientos comenzaron a abrir, los clientes arribaron para aprovechar los descuentos disponibles.

Como en años anteriores, las personas enfocaron sus compras en ropa. Tenis, camisas, blusas y otras prendas ofrecieron rebajas de entre el 30 y 50 por ciento, por lo que los consumidores gastaron entre mil y dos mil pesos en promedio.

#Puebla 🏙️ En este lunes de asueto, poblanos recorren el Centro Histórico para realizar algunas compras en el marco del #BuenFin.



Los descuentos de los negocios son aprovechados para comprar sobre todo artículos de uso diario. pic.twitter.com/H7zKENutoD — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 17, 2025

Algunos clientes señalaron que, debido a la situación económica, decidieron ahorrar desde meses atrás para evitar recurrir a pagos a meses sin intereses y así no generar deudas con tarjetas bancarias. Además, mencionaron que aprovecharon para adelantar la compra de regalos para la temporada decembrina.

“Yo junté y aproveché parte de la quincena para realizar la compra… El calzado, en su mayoría tenis y zapatos, conviene comprarlo ahora que está en oferta”, compartió un consumidor.

Comerciantes prevén que por la tarde de este lunes incremente aún más la afluencia en tiendas del Centro Histórico y plazas comerciales. Algunas podrían cerrar después de las 22:00 horas. Asimismo, taxis de aplicación reportaron mayor demanda debido al flujo de personas en la ciudad.

#Puebla 🛍️ La Secretaría General de Gobierno (@SGGM_Pue) informó que el domingo, el Centro Histórico registró una alta afluencia de poblanas, poblanos y turistas, que pudieron caminar libremente en el primer cuadro de la ciudad gracias a que la vía pública se encuentra libre de… pic.twitter.com/zoWiaASECj — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 17, 2025

