Centros de acopio recibirán chamarras por temporada invernal en Puebla

Redaccion Oronoticias
DIF Puebla Capital impulsa campaña "Puebla Te Abriga, dona una Chamarra"

La Unidad Médica Integral (UMI) del DIF Puebla Capital participa en la campaña “Puebla Te Abriga, dona una Chamarra”, realizando sus primeras aportaciones y convocando a las y los poblanos a acudir a este centro de acopio para apoyar la causa.

En este marco, el director de la UMI, Migner Huerta, destacó la importancia de acompañar esta iniciativa y expresó: “cuando bajan las temperaturas muchos niños, adultos mayores y familias enteras enfrentan el frío sin abrigo; hoy, tú puedes hacer la diferencia sumándote a la campaña Puebla, te abriga, dona una chamarra. Te invitamos a que dones una chamarra o suéter en buen estado en nuestros centros de acopio ubicados en la Unidad Médico Integral, en el Centro de día, y en el Teatro de la Ciudad, dona en un horario de ocho a cuatro de la tarde y ayuda a las personas que más lo necesitan”.

Es así que, por iniciativa de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, el DIF Puebla Capital invita a toda la ciudadanía a contribuir con chamarras nuevas o usadas en buen estado —para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores— con la finalidad de brindar abrigo a quienes más lo requieren durante esta temporada invernal. La campaña estará vigente hasta el 12 de diciembre, promoviendo la solidaridad entre las y los poblanos.

Para facilitar las donaciones, se han instalado cinco centros de acopio de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 16:00 horas: Teatro de la Ciudad; Unidad Médica Integral (Av. Cue Merlo 201, San Baltazar Campeche); Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral (CMERI) en Infonavit Agua Santa; Centro de Día (16 Sur #3911, Col. Anzures); y Oficinas Administrativas del DIF Municipal (Cerrada Francisco I. Madero #413, Col. San Baltazar Campeche).

El DIF Puebla Capital hace un llamado a la sociedad para sumarse a esta noble causa, recordando que las bajas temperaturas afectan particularmente a las familias en situación vulnerable. Una chamarra puede representar una protección invaluable en esta época del año; por ello, se invita a la población a donar una prenda calientita y contribuir a que más poblanas y poblanos pasen un invierno cálido y seguro.

