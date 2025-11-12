Pepe Chedraui refuerza obras en San Francisco Totimehuacan

Con el propósito de recuperar los espacios públicos seguros, dignos e incluyentes en la capital, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, refuerza la estrategia “Senderos de Paz” llevándola a la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, mediante obras de mejora en infraestructura, alumbrado, señalética y limpieza.

La intervención comprendió la recuperación de dos subcomandancias: la de la Colonia Guadalupana, ubicada sobre Avenida Libertad hasta el Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu; y la de San Pedro Zacachimalpa, en el tramo entre la carretera a Tetela y la carretera a Santo Tomás Chautla. Entre las acciones realizadas destacan pintura de guarniciones, limpieza general, mejora del alumbrado público e instalación de cámaras de seguridad.

En su mensaje, el edil destacó que a través de estas acciones se busca fortalecer la seguridad en la capital para beneficio y mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, dignificando los espacios públicos para que sean lugares de respeto, orden y confianza.

“La intervención y mejora de las subcomandancias representa un avance claro en la construcción de la paz territorial, una cultura de paz que vamos construyendo con acciones concretas, visibles y coherentes, que toma fuerza cuando la ciudadanía participa con entusiasmo”, comentó.

Por su parte, el coronel Félix Pallares Miranda, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reconoció que esta iniciativa se consolida como un pilar fundamental dentro de los ejes de atención del Gobierno de la Ciudad, al fomentar la participación ciudadana en la transformación del entorno urbano mediante la recuperación y dignificación de los espacios públicos.

“Trabajando de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Ciudadana con las secretarías del Ayuntamiento con la finalidad de crear sitios seguros, iluminados y accesibles para la comunidad con entornos seguros”, destacó.

Con estas acciones, el alcalde reafirma su compromiso con la seguridad, la dignificación del espacio público en beneficio de entornos más accesibles, iluminados y seguros para las y los poblanos.

