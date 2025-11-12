Autobús cae por abismo y deja 37 muertos en Perú

Al menos 37 personas fallecieron y 24 resultaron heridas tras la caída de un autobús de pasajeros por un abismo de 200 metros en la región de Arequipa, al sur de Perú, informaron las autoridades sanitarias regionales.

El accidente ocurrió durante la madrugada del miércoles en la Carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, después de que la unidad aparentemente chocara contra una camioneta antes de desbarrancarse.

Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa, declaró que, aunque inicialmente se reportaron 17 fallecidos, la cifra aumentó a 37 con el paso de las horas, considerándose “lamentablemente la cifra definitiva“.

No obstante, la Gerencia Regional de Salud publicó en sus redes sociales una lista con 24 heridos hospitalizados, mientras mantuvo una cifra preliminar de 16 decesos basada en informes de la Policía de Carreteras.

Los heridos fueron trasladados al hospital de Camaná y a los centros de salud Honorio Delgado y EsSalud de Arequipa, donde cuatro pacientes graves están siendo derivados para recibir atención especializada.

Por su parte, la Fiscalía de Perú ya inició diligencias urgentes por el accidente y encargó la investigación a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná, mientras se determinan las causas exactas de la tragedia.

