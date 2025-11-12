Estrenan tráiler de película “Super Mario Bros Galaxy”

Este miércoles 12 de noviembre, revelaron el tráiler de la película “Super Mario Bros Galaxy“, secuela de Mario Bros: La película, y que al igual que la primera parte, estará producida por la compañía japonesa de videojuegos Nintendo y el estudio de animación estadounidense Illumination.

El tráiler de la animación nos muestra a primeras al villano de la primera entrega, Bowser, en un tamaño diminuto tras comer un champiñón azul al final de la primera película, y sin sus poderes, por lo cual no es capaz de enfrentarse a los hermanos y protagonistas de la película Mario y Luigi.

En esta ocasión, la nueva película nos muestra a un nuevo villano Bowser Jr., quien ahora tiene el objetivo de rescatar a su padre, además, secuestra a la princesa Peach.

Para rescatar a la princesa, Mario, Luigi, Toad y Kamek tendrán que aventurarse a explorar distintas galaxias, saltando de planeta en planeta, al mismo tiempo que tienen aventuras mientras exploran cada uno de estos mundos.

Asimismo, otros nuevos personajes que estarán presentes en esta nueva entrega son, por un lado, la princesa Rosalina, la cual es la guardiana del cosmos, y, por el otro, los Lumas, las cuales son estrellas vivientes que acompañan a la princesa.

Finalmente las voces estarán a cargo de Chris Patt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Jack Black como Bowser, Charlie Day como Luigi, Brie Larson como Rosalina y Keegan-Michael Key como Toad.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: