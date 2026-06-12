Avanza construcción del CITRAA en Aquixtla

Con el firme objetivo de agregar valor a las cosechas locales mediante procesos de industrialización, capacitación técnica y apoyo logístico para los productores locales, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, avanza en la construcción del Centro de Innovación y Transformación de Productos Agropecuarios y Acuícolas (CITRAA).

Esta trascendental obra representa una inversión de 110.9 millones de pesos para la modernización del campo poblano que ofrecerá un espacio para la producción primaria y fomentar la competitividad del sector en los mercados nacionales e internacionales.

Con un beneficio directo para mil 212 habitantes y productores de la localidad El Terrero y sus alrededores, el CITRAA se perfila como el motor agroindustrial de Aquixtla. Mediante la entrega de esta infraestructura, el gobernador Alejandro Armenta Mier, fortalece el sector primario como lo ha instruido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con esta medida el tejido productivo del municipio genera empleos directos e indirectos y se sientan las bases de un modelo económico sostenible basado en la innovación tecnológica y la justicia para las familias del campo poblano, que consolida la vocación agrícola de la región hacia un horizonte de bienestar.

La Secretaría de Infraestructura ejecutó tareas preliminares y trazo, así como la conformación de tres grandes plataformas destinadas a las naves de procesos, bodega, cuartos de desechos y servicios. Asimismo, se consolida la cimentación y el montaje de la estructura de acero para la zona de procesos y almacén de productos agrícolas. En lo que respecta a la obra exterior, se intervienen terracerías y colocación de la base en el patio de maniobras, pavimentación con balastro compactado en el camino de acceso, instalación de malla perimetral, guarniciones, banquetas, cunetas, lavaderos pluviales y habilitación de áreas verdes.

En el CITRAA se aprovechará de forma integral la producción de jitomate, uno de los cultivos con mayor relevancia en la demarcación. El complejo albergará dos líneas de producción tecnificadas, la primera de ellas estará dedicada a la manufactura de pasta de jitomate, que permitirá el procesamiento industrial del excedente de cosecha; la segunda operará como una moderna línea seleccionadora y empaquetadora de producto fresco, que garantice altos estándares de calidad y presentación comercial.

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