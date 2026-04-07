Obra Comunitaria invirtió 83 mdp en proyectos deportivos durante 2025

“En Puebla cumplimos la palabra con hechos, como la inversión superior a los 83 millones de pesos durante 2025 en 110 municipios que permitió consolidar 410 proyectos de Obra Comunitaria en materia deportiva, para beneficio de las familias poblanas”, enfatizó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, en la rueda de prensa que encabeza el gobernador Alejandro Armenta.

Además, Laura Artemisa García adelantó que en este 2026 se estima una inversión de 100 millones de pesos en materia deportiva, para más de 500 proyectos de Obra Comunitaria en todo el estado “porque siguiendo el ejemplo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros atacamos las causas y eso significa generar espacios para el sano desarrollo físico y mental de niños, niñas y jóvenes”.

Laura Artemisa García abundó que Obra Comunitaria además de ser un programa noble, es muestra de un gobierno donde se reconoce el talento y capacidad de las mujeres, por eso son ellas quienes ocupan el cargo de tesoreras, porque han mostrado que pueden hacer más con menos, que saben hacer rendir el recurso en favor de sus localidades.

En la rueda de prensa, la secretaria de Bienestar reiteró que en Puebla “cumplimos con nuestra palabra al escuchar a la gente y responder con acciones concretas”.

Además agregó que en Puebla el deporte es una política de estado para fortalecer la reconstrucción del tejido social.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta dijo que él no se cansa de servir “todo lo hago por amor a Puebla y estamos pensando siempre en hacer más con menos”, además anunció que en breve les liberarán 6 mil toneladas de pétreos para continuar con los trabajos de pavimentación “y sumamos la maquinaria que compramos con los impuestos de la gente para avanzar con ahorros de hasta el 60 por ciento de los recursos”, además explicó que no se trata sólo de trabajos de bacheo, sino de rencarpetamiento en vialidades fundamentales de la capital poblana como la Diagonal Defensores de la República.

Durante la rueda de prensa se realizó un enlace en vivo con los delegados y delegadas de las 31 microrregiones del estado para que explicaran las acciones que en materia deportiva se han construido en los municipios de su demarcación, gracias a Obra Comunitaria.

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