Impulsan reforma para fortalecer deporte adaptado en Puebla

En rueda de prensa, la diputada María Soledad Amieva Zamora destacó la presentación de una iniciativa para adicionar y reformar la Ley Estatal del Deporte, con el objetivo de fortalecer la inclusión y el desarrollo del deporte adaptado en la entidad.

Durante su intervención, la legisladora señaló que esta propuesta representa un avance significativo para las personas con discapacidad, al promover acciones orientadas a garantizar su acceso pleno a la práctica deportiva.

La iniciativa, que ya fue avalada por la Comisión de Juventud y Deporte de la LXII Legislatura, propone adicionar los artículos 18 Bis, 18 Ter y 30 Quáter, así como reformar el artículo 30 de la Ley Estatal del Deporte. Asimismo, plantea fomentar la suscripción de convenios con instituciones de educación superior y centros de investigación, con el propósito de impulsar el desarrollo de tecnologías de asistencia deportiva y proyectos de investigación aplicada al deporte adaptado.

Ante representantes de medios de comunicación, la legisladora indicó que se busca fortalecer la innovación tecnológica mediante el aprovechamiento de capacidades en áreas como biomecánica, diseño industrial, mecatrónica y medicina del deporte, así como promover el diseño y la producción de prótesis, órtesis, adaptaciones, sensores, sillas deportivas y herramientas de análisis de movimiento a bajo costo.

María Soledad Amieva subrayó la importancia de generar mayor conciencia sobre el valor del deporte en este sector de la población, incluyendo también a personas adultas mayores, con el fin de promover una práctica deportiva integral e incluyente.

Finalmente, informó que ya se han iniciado gestiones ante la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para la entrega de equipamiento especializado en deporte adaptado a la Secretaría de Juventud y Deporte del Estado, lo que permitirá fortalecer las condiciones de inclusión y ampliar las oportunidades para las y los deportistas poblanos.

DESTACAN TRABAJOS DEL CONSEJO CONSULTIVO ACADÉMICO

Por otra parte, la diputada María Soledad Amieva Zamora señaló la importancia de los trabajos del Consejo Consultivo Académico, ya que fortalecen la inclusión a través de la labor coordinada entre el Congreso del Estado, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial, lo que permite la reflexión, el estudio y la generación de soluciones al servicio de la sociedad.

La diputada expresó su agradecimiento al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, y a la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, por respaldar estas iniciativas que fortalecen la inclusión.

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