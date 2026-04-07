Trump amenaza a Irán: “una civilización entera morirá esta noche”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una nueva advertencia a Irán al señalar que el plazo para que reabra el estrecho de Ormuz expira pronto y que “una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás”. En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó: “No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá“.

Trump señaló que en la república islámica se ha producido un “cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”, y sugirió que podría ocurrir “algo revolucionariamente maravilloso”. “¿Quién sabe? Lo descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo”, agregó.

El mandatario reiteró que si Teherán no desbloquea el paso por la vía de crudo y mercancías, Washington destruirá puentes y centrales eléctricas en territorio iraní.

Afirmó que “47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán, por fin, a su final”, en alusión al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica. “¡Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, concluyó.

Este lunes, Trump había señalado que creía que Teherán estaba negociando “de buena fe”, pero que su propuesta “no es lo suficientemente buena”. “Tenemos que llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí y parte de ese acuerdo incluirá la libre circulación del petróleo”, declaró.

¿Armas nucleares?

La Casa Blanca respondió ante las especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán después de que Trump advirtiera sobre la aniquilación de “toda una civilización”. El ultimátum expira a las 20:00 hora de Washington.

La cuenta oficial de la Administración republicana ‘Rapid Response 47’ negó una publicación en X que afirmaba que el vicepresidente JD Vance había insinuado que Trump podría recurrir a armas nucleares.

Mientras la amenazas crecen, el estrecho de Ormuz permanece cerrado como represalia por la guerra.

Literally nothing @VP said here "implies" this, you absolute buffoons https://t.co/7JU3wXMaWX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026

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