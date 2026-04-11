Gobierno del Estado mantiene activa búsqueda de Liam Tadeo

Se mantendrán activas y sin interrupción, las acciones de búsqueda del menor Liam Tadeo González Lechuga en esta región, subrayó el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala. Informó que la siguiente semana se implementarán nuevas acciones interinstitucionales.

En entrevista, Aguilar Pala reiteró a la mamá del menor, Abigail Lechuga Sosa, que su localización es prioridad para el Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Armenta Mier, por lo que los operativos coordinados se mantendrán y se extenderán a otras zonas.

Al respecto, el comisionado estatal de Búsqueda de Personas, Enrique Rivera Reyes, explicó que desarrollaron más de 80 operativos durante 179 días de trabajo continuo desde el 11 de octubre de 2025. Para ello, se instaló un Centro de Mando en Huauchinango, en coordinación con Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y voluntarios.

El coordinador de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, coronel Bernabé López Santos, indicó que más de 200 elementos se desplegaron en siete municipios —seis en Puebla y uno en Veracruz— para la revisión de 60 puntos estratégicos, que contemplaron ríos, presas, compuertas, cascadas, pozas, diferentes colonias, hospitales y zonas rurales.

La señora Abigail Lechuga, mamá de Liam, agradeció al Gobierno de Puebla por todo el apoyo brindado a ella y a su familia, así como a las autoridades municipales y a quienes han realizado acciones de búsqueda: “Me siento satisfecha con las labores y día a día es una esperanza en las áreas de búsqueda”, comentó.

Cabe mencionar que en las labores se han utilizado drones, georradares, helicópteros y binomios caninos para búsquedas sectorizadas y subacuáticas, con equipo especializado de la Secretaría de Marina (SEMAR), que incluyen buzos, drones submarinos, ecosondas, embarcaciones y maquinaria; por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública participa con personal de Bomberos y rescate, quienes trabajan en la zona, subrayó el capitán de navío Francisco Javier Negrete Orozco, comandante de las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata.

Asimismo, el comandante de la Vigésimo Quinta Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas, refrendó el compromiso de trabajar en acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno. El presidente municipal, Rogelio López Ángulo, agregó que mantiene comunicación permanente con la familia del menor, así como la entrega de diversos apoyos.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de mantener las acciones de búsqueda, mediante una labor coordinada con todos los recursos institucionales disponibles, hasta lograr la localización del menor Liam Tadeo González Lechuga.

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