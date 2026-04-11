Lanzan “Ruta Institucional” para prevenir violencia en Puebla

Con el objetivo de fortalecer la atención a víctimas de violencia por razón de género, el Gobierno de la Ciudad presentó la “Ruta Institucional”, un instrumento claro, sólido y con enfoque humano dirigido a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Este documento fue elaborado por la Dirección de Protección de Derechos del Sistema Municipal DIF (SMDIF) de Puebla, que encabeza la presidenta del Patronato, MariElise Budib, y en coordinación con la Secretaria de las Mujeres, a cargo de Zaira González.

En este sentido, el presidente municipal, Pepe Chedraui, resaltó que este documento representa un plan de acción para actuar con claridad y eficacia en atención a las mujeres, niñas, niños y adolescentes de nuestra capital para fortalecer así la atención y la prevención de forma interinstitucional.

La “Ruta Institucional” establece los procedimientos de atención a víctimas de violencia de género que rigen el actuar del DIF Puebla Capital y de la Secretaría de las Mujeres, con el propósito de brindar una atención más justa, cercana y efectiva. Este esfuerzo refleja un compromiso firme con la dignidad, la seguridad y la vida de las personas.

Por su parte, la secretaria Zaira González destacó que estas acciones reafirman el compromiso del municipio para garantizar que mujeres, niñas, niños y adolescentes vivan libres de violencia, con acceso a la justicia y con la certeza de que sus derechos están protegidos.

“Este esfuerzo implica una responsabilidad compartida, fortalecer la capacitación, garantizar la correcta implementación y, sobre todo, actuar siempre con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y profundo respeto a las personas. Desde la Secretaría de las Mujeres reiteramos nuestro compromiso de impulsar acciones de prevención a la violencia que atiendan a las personas víctimas con dignidad y sin ser revictimización”, puntualizó.

Más que un marco normativo, la “Ruta Institucional” es una guía práctica que detalla los pasos a seguir cuando una persona víctima de violencia solicita apoyo. Este modelo contempla un trabajo coordinado entre ambas instancias, ofreciendo acompañamiento psicológico, asesoría jurídica especializada y canalización oportuna a dependencias municipales, estatales y federales.

La “Ruta Institucional” incluye cuatro procedimientos principales:

Atención a casos de violencia de género contra mujeres desde la Secretaría de Mujeres

Atención a casos de violencia de género contra mujeres desde el SMDIF

Atención a casos de vulneración de derechos o violencia familiar en niñas, niños y adolescentes

Atención a conductas que atenten contra la intimidad y seguridad sexual de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, la Directora de Protección de Derechos del SMDIF, Estefanía Lazcano, enfatizó que todos los servicios son gratuitos y que existe especial atención para detectar situaciones de riesgo en niñas, niños y adolescentes, garantizando su canalización inmediata al DIF Municipal para su protección y atención conforme a los protocolos establecidos.

“Es un trabajo que hemos llevado a cabo desde el inicio de la administración, en el que no solamente realizamos contenciones ni seguimientos jurídicos de todas las personas que tengan alguna situación de violencia, sino que también trabajamos de la mano, ya que la Secretaría de las Mujeres siempre nos apoya con el primer contacto vía telefónica, redes sociales o presencial para poder canalizar a las mujeres que sufren violencia por razón de género”, afirmó.

Con esta acción, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso de colocar a las personas en el centro de las políticas públicas, lo que representa un paso firme hacia la construcción de una Puebla más segura, donde el acceso a la defensa de sus derechos y la protección sea una garantía real.

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