Congreso de Puebla entrega insumos a mujeres privadas de la libertad

Con el propósito de contribuir al bienestar de mujeres privadas de la libertad y fortalecer una cultura de solidaridad, respeto a los derechos humanos y responsabilidad social, el Congreso del Estado, a través de la Unidad para la Igualdad de Género, entregó insumos adquiridos con recursos del “Reciclatón de Aparatos Electrónicos”, campaña que promovió la participación de las y los trabajadores del Poder Legislativo.

Durante el acto, la titular de la Unidad para la Igualdad de Género, Daniela Mier Bañuelos, agradeció el respaldo del diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; el trabajo conjunto con la asociación Mujeres Apoyando una Segunda Oportunidad.

Así como la participación de las y los colaboradores del Congreso del Estado, en la recolección de aparatos electrónicos durante el mes de junio, para hacer posible esta iniciativa, lo que permitió adquirir artículos de limpieza e higiene personal para las mujeres privadas de la libertad.

Resaltó que cada donación representa un acto de empatía, respeto y reconocimiento a la dignidad humana, un derecho que nunca puede ser negociable y que debe protegerse en todo momento.

De igual forma, Mier Bañuelos enfatizó que esta actividad permitió abrir un espacio para reflexionar sobre la realidad que enfrentan las mujeres en los centros de reinserción social, y la necesidad de garantizar plenamente sus derechos humanos y fortalecer los esfuerzos institucionales y sociales para favorecer su reinserción.

Finalmente, la titular de la Unidad para la Igualdad de Género agradeció a todas las personas que hicieron posible esta acción solidaria mediante sus aportaciones y reiteró el compromiso de la Unidad para la Igualdad de Género de continuar impulsando iniciativas que promuevan la igualdad, la inclusión, la solidaridad y el respeto a la dignidad de todas las personas, “convencidas de que una sociedad más justa se construye con acciones concretas y con el compromiso colectivo”.

Durante este evento también se contó con la participación de Nancy Ruiz Flores, Karina Díaz y Liliana Cosme Ojeda, quienes compartieron sus experiencias durante un Conversatorio realizado como parte de la actividad.

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