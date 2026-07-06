Afectados por lluvias en Puebla reciben apoyos estatal y municipal

Un total de 36 personas afectadas por las lluvias registradas el pasado 28 de junio en la capital poblana comenzaron a recibir apoyos económicos como resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla. El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la atención inmediata a las familias y comercios afectados es una prioridad de su administración, por lo que, ante cualquier contingencia, se actúa con responsabilidad, solidaridad y cercanía para proteger el bienestar y el patrimonio de las y los poblanos.

El ejecutivo estatal informó que los apoyos se determinaron con base en los dictámenes de Protección Civil. El Gobierno del Estado destinó un millón 605 mil pesos, mientras que el Gobierno Municipal aportó un millón 225 mil pesos, con recursos dirigidos a personas con afectaciones menores, medianas y mayores.

Del total de beneficiarios, 19 recibieron 20 mil pesos por daños menores, 12 personas obtuvieron 100 mil pesos en conjunto entre ambos órdenes de gobierno por afectaciones medianas; y cinco personas recibieron 250 mil pesos, también de manera conjunta, para atender daños mayores.

Alejandro Armenta Mier destacó que este modelo de atención se aplica en distintos municipios cuando se presentan contingencias, con el acompañamiento permanente de las instancias de Protección Civil.

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, reconoció el liderazgo del gobernador para fortalecer el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y agradeció la labor de los cuerpos de emergencia, seguridad, Protección Civil, bomberos, Fuerzas Armadas y corporaciones municipales que participaron en la atención de la contingencia. Asimismo, reiteró que el Ayuntamiento mantendrá el acompañamiento a las y los comerciantes y propietarios de negocios afectados para atender cualquier necesidad derivada de las lluvias.

Por su parte, el coordinador general del Programa de Obra Comunitaria, Edgar Chumacero Hernández, informó que la entrega de los cheques comenzó de manera inmediata para que las personas beneficiarias pudieran disponer de los recursos el mismo día. Precisó que, además de los 36 apoyos autorizados, continúa el levantamiento de información mediante recorridos y censos casa por casa para identificar posibles afectaciones adicionales y garantizar que ninguna familia quede sin atención.

Las acciones emprendidas se desarrollan en coordinación entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Puebla y las áreas de Protección Civil, como parte del compromiso de mantener una respuesta institucional oportuna ante emergencias, en concordancia con la visión humanista impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que privilegia la atención a las personas y la protección de su patrimonio mediante la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno.

Las y los beneficiarios reconocieron la rapidez con la que fueron atendidos y coincidieron en que el apoyo representa un respaldo importante para iniciar la recuperación de sus negocios y fuentes de ingreso. Dionisio Vicuña Medina, comerciante del Centro Histórico, expresó que, tras enfrentar por tercera ocasión una inundación, es la primera vez que recibe apoyo gubernamental, lo que calificó como una muestra de respaldo a quienes perdieron parte de su patrimonio.

Por su parte, Álvaro Amador Robles señaló que la ayuda permitirá comenzar a reponer el equipo de trabajo perdido en su cafetería, mientras que Ana Laura Escobar Bolaños destacó que el recurso llega en un momento clave para recuperar gradualmente su actividad económica después de las pérdidas totales ocasionadas por las lluvias. Asimismo, Ambrosio agradeció el apoyo recibido para hacer frente a los daños sufridos en equipos y mobiliario de su negocio.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de responder con sensibilidad, cercanía y coordinación para proteger el bienestar y el patrimonio de las familias poblanas ante cualquier contingencia.

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