Gobierno del Estado rehabilita 33 vialidades en la capital poblana

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, rehabilita 33 vialidades principales en la capital poblana, equivalentes a 5 mil calles intervenidas, con el propósito de dignificar la vida de la población, recuperar los espacios públicos, garantizar la seguridad de las familias e impulsar la movilidad.

Con los Módulos de Pavimentación y personal especializado de la Secretaría de Infraestructura, la administración estatal de Alejandro Armenta rehabilitó este año 13 vías de comunicación prioritarias y en la primera semana de enero iniciarán 20 más, lo que equivale a 135 kilómetros de cinta de rodamiento.

Además, el gobierno federal premió a la administración estatal por combatir el robo y lograr la recuperación histórica de hidrocarburos; a través de PEMEX, la presidenta donó a Puebla 350 mil toneladas de AC-20, que es el cemento asfáltico, 330 litros de diésel y 350 mil litros de gasolina, insumos que fortalecieron la ejecución de las obras.

En este sentido, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, subrayó que la constante que se encontró en la capital poblana es el abandono y la falta de mantenimiento en vías de comunicación en la que incurrieron gobiernos pasados, ya que por lo menos en 20 años fueron omisos en atender sus responsabilidades, tanto en áreas urbanas como en las juntas auxiliares.

Las vialidades atendidas por el gobierno de Alejandro Armenta y entregadas a las y los poblanos son: Carretera San Francisco Totimehuacan, a la desviación a San Baltazar Tetela; laterales de la Recta a Cholula; Calzada Zavaleta, entre Bulevar Forjadores y bajo puente de la Recta a Cholula; Segunda etapa del Bulevar Valsequillo, entre Periférico Ecológico y Mercado local; Camino Real a Cholula, entre Calzada Zavaleta y Periférico Ecológico; Camino al Batán, entre calle Quetzalcóatl – Nezahualcóyotl y rotonda San Miguel; Carretera a San Baltazar Tetela, entre Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu y Calle Hermanos Serdán; Calle 24 Sur, entre Avenida 35 Oriente y Periférico Ecológico; Calle 12 Oriente, entre Avenida 24 Norte y Calle Habana; Calle Independencia, entre calles Ricardo Flores Magón y 3 Sur; Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu, entre la desviación a San Baltazar Tetela y Africam Safari; Ampliación de la Carretera Puebla a Tlaxcala, y la Prolongación de la 11 Sur, entre el Puente del Río Atoyac y Calle Zapotitlán en San Andrés Azumiatla.

En seguimiento de la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno estatal trabaja para hacer de las vías de comunicación Senderos de Paz, con el fin de que las y los poblanos transiten en áreas dignas y seguras.

