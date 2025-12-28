Incrementan incentivos económicos a deportistas poblanos en 2025

Durante este 2025, el Gobierno del Estado de Puebla otorgó incentivos económicos históricos a las y los deportistas poblanos, como parte de una estrategia para fortalecer el desarrollo deportivo en la entidad.

Con la creación de la Secretaría de Deporte y Juventud, en sustitución del Instituto Poblano del Deporte, el gobernador Alejandro Armenta implementó un aumento significativo en los apoyos económicos por resultados deportivos, con montos de 50 mil pesos por medalla de oro, 25 mil pesos por plata y 10 mil pesos por bronce, cifras que superan ampliamente las entregadas en administraciones anteriores.

Los nuevos incentivos comenzaron a reflejarse en las preseas obtenidas por atletas poblanos en diversas competencias durante 2025, tanto a nivel nacional como internacional. Además, el gobierno estatal brindó seguimiento y acompañamiento a las y los deportistas que representaron a Puebla dentro y fuera del país.

Autoridades estatales señalaron que estas acciones también contribuyeron al impulso de la economía local, el turismo deportivo y la proyección de Puebla en el ámbito nacional.

A través de la Secretaría de Deporte y Juventud, encabezada por Gaby “La Bonita” Sánchez, el Gobierno del Estado reiteró su compromiso con el deporte y con el fortalecimiento de políticas públicas dirigidas a la juventud.

